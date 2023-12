Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Rząd w Tokio rozważy zezwolenie USA na dostarczanie wyprodukowanych w Japonii pocisków typu Patriot do krajów trzecich, na przykład do Polski, co może pośrednio wesprzeć Ukrainę w wojnie z Rosją – podał portal Nikkei Asia, podkreślając, że byłby to zwrot w polityce eksportu uzbrojenia.