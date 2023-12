Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Ukraina nie jest przygotowana do przystąpienia do Unii Europejskiej; zamiast natychmiastowej akcesji, należałoby najpierw zawrzeć z Kijowem umowę o strategicznym partnerstwie na okres 5-10 lat – powiedział w piątkowym wywiadzie radiowym premier Węgier Viktor Orban .

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla Associated Press, że wraz z nadejściem zimy wojna z Rosją wchodzi w nowy etap. Przyznał, że chociaż ukraińska armia nie osiągnęła rezultatów, których by sobie życzył, to jednak nie ma mowy o kapitulacji. - Walczymy o to, co do nas należy - zaznaczył.