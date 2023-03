Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

czytaj dalej

Otępienie czołowo-skroniowe jest chorobą neurodegeneracyjną, która dotyczy głównie obszarów mózgu odpowiedzialnych za emocje i zachowanie - wyjaśniała we "Wstajesz i weekend" neurolożka, doktor nauk medycznych Anna Filipek-Gliszczyńska. To właśnie na to cierpi aktor Bruce Willis, który w niedzielę kończy 68 lat. Ekspertka podkreśliła, że to rzadka choroba, która może być początkowo mylona na przykład z depresją, a w późniejszym stadium z kryzysem wieku średniego.