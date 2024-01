Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Davos przy okazji szczytu ekonomicznego. Po rozmowach Duda wyraził przekonanie, że "Ukraina powinna otrzymać zaproszenie do NATO". Zapewnił też, że polska polityka międzynarodowa "to będzie cały czas polityka wsparcia dla Ukrainy".

> Wołodymyr Zełenski na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos wzywał do pomocy w powstrzymaniu Rosji, dopóki agresja nie rozszerzyła się na inne terytoria. - Jeśli w kolejnych latach przyjdzie nam razem walczyć przeciwko Putinowi, to czy nie lepiej położyć kres jemu (...) już teraz, póki robią to nasi dzielni mężczyźni i kobiety? - przekonywał prezydent Ukrainy. Do wojny w Ukrainie odniosła się też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. - Ukraina może zwyciężyć w tej wojnie, jednak musimy dalej wzmacniać jej opór - mówiła.