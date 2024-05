814 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Co najmniej pięć rosyjskich dronów uderzyło w Charków w czwartek późnym wieczorem - napisał w Telegramie szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Co wydarzyło się w Ukrainie w ostatnich godzinach.

> Władimir Putin, który jest w Chinach, zabiega o to, by Rosja stała się ich równorzędnym partnerem. Pekinowi zależy jednak na tym, by przedłużająca się wojna na Ukrainie doprowadziła do wasalizacji Moskwy - pisze portal Business Insider, cytując ekspertów.