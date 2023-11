ISW: decyzja Unii Europejskiej może zadać poważny cios rosyjskiej obronności

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa już od 631 dni. Unia Europejska jest gotowa zakazać eksportu do Rosji kluczowych komponentów sprzętu do produkcji broni - poinformował Instytut Studiów nad Wojną. Jeśli zakaz zostanie wprowadzony i będzie skutecznie egzekwowany, może zadać poważny cios rosyjskiej obronności - dodał amerykański think tank. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie.