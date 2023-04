Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> W życie weszły nowe przepisy, które zabraniają przywożenia do polski ukraińskich produktów rolnych . Zakaz ma obowiązywać do 30 czerwca. Polski rząd przekazał w komunikacie, że rozporządzenie jest zgodne z prawem unijnym, a decyzja zapadła "w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego", po tym jak między innymi w pszenicy z Ukrainy stwierdzono obecność pestycydów.

> Urzędnicy konsularni USA nie otrzymali dostępu do reportera "The Wall Street Journal" Evana Gershkovicha, przetrzymanego w rosyjskim areszcie - przekazał szef amerykańskiej dyplomacji Anthony Blinken. Tymczasem redakcja Gershkovicha opublikowała jego list do najbliższych. Rosyjskie służby zatrzymały dziennikarza "Wall Street Journal" Evana Gershkovicha pod koniec marca na Uralu. Jest on pierwszym amerykańskim korespondentem od czasów zimnej wojny, który został zatrzymany za rzekome szpiegostwo.