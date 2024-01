Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> W niedzielę wieczorem nada Morzem Azowskim ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły rosyjski samolot A-50 zajmujący się wykrywaniem i kontrolą radarów dalekiego zasięgu oraz bombowiec IŁ-22M. A-50 spadł do morza, a bombowiec po trafieniu próbował wylądować w Anapie, poinformował Ukrinform. Według informacji ze źródeł wojskowych , samolot A-50 został zestrzelony nad Morzem Azowskim bezpośrednio po rozpoczęciu służby. A-50 zniknął z radarów i przestał odpowiadać na żądania rosyjskiego lotnictwa taktycznego. Nieco później pilot rosyjskiego samolotu Su-30 VKS zameldował o eksplozji i upadku niezidentyfikowanego samolotu, poinformował Ukrinform na podstawie źródeł wojskowych.

A-50 (w kodzie NATO - Mainstay) jest przeznaczony przede wszystkim do patrolowania przestrzeni powietrznej. Może być także wykorzystywany jako latające centrum dowodzenia i stacja przekaźnikowa, przez którą łączą się różne samoloty. Maszyna może też naprowadzać samoloty bojowe na cele.

> "Od początku inwazji na pełną skalę wojska rosyjskie zastosowały broń chemiczną 626 razy, a od początku 2024 r. – nie mniej niż 51 razy" – pisze ISW. Powołując się na ukraiński sztab generalny, amerykański think tank podaje, że obecnie Rosjanie stosują taki rodzaj broni nawet do 10 razy dziennie. Zazwyczaj wykorzystywane są zrzucane z dronów granty K-51, wypełnione drażniącym gazem CS (2-chlorobenzylidenomalononitryl), który jest rodzajem gazu łzawiącego, używanego do rozpędzania zamieszek. "Rosja jest stroną konwencji o zakazie broni chemicznej, która zabrania stosowania broni chemicznej w trakcie działań wojennych" – pisze ISW.