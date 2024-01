Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Wśród pasażerów helikoptera, którzy zostali porwani przez islamistów Al-Szabab, gdy maszyna w środę musiała wylądować awaryjnie w Somalii, znajdowało się czterech ukraińskich członków załogi - podało MSZ Ukrainy. Rozbity helikopter miał należeć do ukraińskiej firmy, która czarterowała go przedstawicielstwu ONZ. Poza czterema Ukraińcami - o którch powiadomił rzecznik ukraińskiego resortu dyplomacji Ołech Nikołenko - na pokładzie było jeszcze pięciu cudzoziemców. Poinformowała o tym w sobotę agencja AP. Okoliczności wypadku helikoptera są niejasne, podawane są różne lokalizacje, różne liczby pasażerów, a nawet różne przyczyny lądowania, którymi miał być już to atak terrorystów, już to awaria silnika.