Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

812 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. W serii nalotów w Charkowie rannych zostało co najmniej dwadzieścia osób, w tym troje dzieci. Prokuratorzy ustalili, że Rosjanie używali bomb kierowanych. Jedna z nich uderzyła w blok mieszkalny w centrum miasta. Co wydarzyło się w Ukrainie w ostatnich godzinach.

> Rosja w jeden dzień siedem razy uderzała w dzielnice mieszkalne Charkowa - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow. W serii nalotów rannych zostało co najmniej dwadzieścia osób, w tym troje dzieci. Prokuratorzy ustalili, że Rosjanie używali bomb kierowanych. Jedna z nich uderzyła w blok mieszkalny w centrum miasta.

> Rosja mści się na ukraińskich cywilach i stara się uczynić duże połacie Ukrainy niezdatnymi do zamieszkania - powiedział ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

> Sekretarz stanu USA Antony Blinken przekazał w czasie niezapowiedzianej wizyty w Kijowie , że amerykańskie uzbrojenie dla Ukrainy jest już w drodze. Powiedział też, że grupa G7 pracuje nad tym, żeby zamrożone rosyjskie aktywa zostały wykorzystane do naprawienia szkód, które wyrządziła Rosja. Mówił o "globalnej koalicji", która działa na rzecz pomocy Ukrainie. - Polska nieustannie wspiera transfer niemalże całej pomocy, która spływa do Ukrainy i daje duże wsparcie od siebie - powiedział Blinken.

> Sekretarz stanu USA Antony Blinken wystąpił na scenie kijowskiego baru, grając na gitarze utwór Neila Younga "Rockin' in the Free World". Dyplomata wystąpił u boku lokalnego zespołu rockowego. Jak zasugerował przed występem w barze Barman Dictat Blinken, był to jego sposób na złożenie hołdu Ukraińcom, którzy "walczą nie tylko za wolną Ukrainę, ale za wolny świat".