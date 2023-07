Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Po ostrzale hotelu w Berdiańsku, na południu Ukrainy, Rosjanie wywożą ciężarówkami ciała swoich żołnierzy do kostnicy - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. We wtorek lojalne wobec Kijowa władze Berdiańska poinformowały portal Suspilne, że w hotelu przebywało dowództwo rosyjskiego wojska. Według lokalnych władz budynek został praktycznie zrównany z ziemią, a na miejsce skierowano wiele karetek.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyrażał wdzięczność za to, co zrobiliśmy, przy wielu okazjach - powiedział premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, pytany o wcześniejszą wypowiedź brytyjskiego ministra obrony. Ben Wallace, odnosząc się do pomocy dla Ukrainy, powiedział, że "czy nam się to podoba, czy nie, ludzie chcą wdzięczności". - Myślę, że zawsze wykazywaliśmy wdzięczność wobec Wielkiej Brytanii - podkreślał prezydent Zełenski.