Zmasowany atak rakietowy na Kijów, seria głośnych eksplozji słyszana w centrum

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa od 658 dni. Wskutek uderzenia rakietowego Rosji na Kijów, do którego doszło w środę nad ranem, rannych zostało 51 osób – poinformowały władze miasta. Był to już drugi taki atak w ostatnich dwóch dniach. Użyto do niego trudnych do wykrycia pocisków balistycznych. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie.

> Dziś ważą się losy wolności Ukrainy, ale jeśli nie powstrzymamy Putina, zagrożona będzie wolność wszędzie - powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ponownie wezwał Kongres do przyznania środków na wsparcie Ukrainy, dodając, że Kreml otwarcie cieszy się z postawy Republikanów - blokujących przyznanie funduszy. Prezydent Zełenski ocenił z kolei, że zgoda na oddanie terytorium Rosji byłaby "szaleństwem".

> W wyniku naszego skutecznego cyberataku doszło do paraliżu działalności rosyjskiej Federalnej Służby Podatkowej (FNS); hakerzy włamali się zarówno do centralnego serwera FNS, jak też do ponad 2,3 tys. serwerów regionalnych – poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

> 51 osób zostało poszkodowanych po uderzeniu rakietowym Rosji na ukraińską stolicę, Kijów, do którego doszło w środę nad ranem – poinformowały władze miasta. Był to już drugi taki atak w ostatnich dwóch dniach. Użyto do niego trudnych do wykrycia pocisków balistycznych.

Odłamki spadły na trzy dzielnice, położone na lewym brzegu Dniepru w Kijowie. Uszkodzony został szpital dziecięcy. W Darnickiej doszło do pożaru domu prywatnego na powierzchni 400 m. kw. W Dnieprowskiej wybuchł pożar na balkonie ośmiopiętrowego bloku oraz zapaliły się cztery samochody stojące przed budynkiem. Mieszkańcy zostali ewakuowani. W dzielnicy Desniańskiej odłamki spadły na otwartą przestrzeń oraz drogę.

Głośne wybuchy, będące najprawdopodobniej wynikiem działalności obrony powietrznej, były słyszane w centrum Kijowa tuż przed godziną 3. Po tym w mieście zawyły syreny. Alarm odwołano o godz. 3.37.

Szczątki rosyjskiego drona użytego w ataku na Charków (3 listopada 2023) Yehven Titov/ABACA/PAP

> Minister obrony Łotwy Andris Spruds, który we wtorek gościł w Kijowie, zaproponował utworzenie międzynarodowej "koalicji dronów" na rzecz pomocy Ukrainie - na wzór wcześniejszych podobnych inicjatyw, określanych jako "koalicja czołgowa" i "koalicja samolotowa" - poinformował ukraiński resort obrony.

> Rząd Kanady ogłosił nowe sankcje przeciwko Rosji w związku z jej agresją na Ukrainę. Dotyczą Rosjan, którzy kandydowali w zorganizowanych we wrześniu br. przez Kreml nielegalnych wyborach na okupowanych terytoriach Ukrainy.

> Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę na Białorusi zatrzymano za wyrażanie postaw antywojennych co najmniej 1630 osób – informuje białoruskie centrum obrony praw człowieka Wiasna. Co najmniej 79 osób skazano na kary więzienia. W sumie wyroki w sprawach "antywojennych" opiewają na 395 lat pozbawienia wolności.

