Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Na ile realny jest scenariusz dołączenia wojsk białoruskich do armii Władimira Putina, dyskutowali goście "Faktów po Faktach". Białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka ocenił go jako mało realny, choć zwrócił uwagę na ogłoszenie, że na Białorusi zostanie uruchomione regionalne zgrupowanie wojsk obu państw. Były ambasador Jerzy Marek Nowakowski oceniał, że Białorusini nie są skłonni do udziału w wojnie. - Dla każdego wojna zawsze była złem absolutnym - mówił.