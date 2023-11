Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Rosjanie zaatakowali rakietami Kijów. To pierwszy taki atak na ukraińską stolicę po 52-dniowej przerwie - poinformował szef kijowskiej administracji Serhij Popko. Do ataku przeprowadzonego w sobotę rano użyto pocisku balistycznego Iskander, który zestrzelony został przez siły obrony powietrznej. Dwie kolejne rosyjskie rakiety spadły w polu w obwodzie kijowskim. Według doniesień Rosjanie zaatakowali Kijów rakietą balistyczną Iskander. Rzecznik sił powietrznych Jurij Ihnat wyjaśniał, że w takim przypadku alarm przeciwlotniczy może zostać uruchomiony po rozpoczęciu ataku, ponieważ rakiety tego typu lecą bardzo szybko i są trudne do wykrycia na radarze.