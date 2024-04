779 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Ukraińskie dzieci deportowane do Rosji przechodzą indoktrynację i mogą zostać wysłane do walki na Ukrainie - powiedziała małżonka ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Ołena Zełenska w wywiadzie dla włoskiej telewizji RAI. Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.

> Ołeh Syniehubow, szef władz obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy, ogłosił obowiązkową ewakuację rodzin z dziećmi z 47 miejscowości położonych w pobliżu linii frontu lub granicy z Rosją.

> Myślę, że z czasem nasi sojusznicy zrozumieją, że wydatek 2 procent PKB na obronność jest nieadekwatny do kosztu potrzebnej modernizacji - wskazał naczelny dowódca wojsk NATO w Europie generał Christopher Cavoli. Ocenił, że "pod względem produkcji amunicji Rosja przewyższa całe NATO stosunkiem 3 do 1".

> Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o mobilizacji. Przepisy określają nowe zasady rekrutacji poborowych. Wiek został obniżony z 27 do 25 lat. Za ustawą opowiedziało się 283 deputowanych w liczącym 450 miejsc parlamencie.

> Ukraińskie dzieci deportowane do Rosji przechodzą indoktrynację i mogą zostać wysłane do walki na Ukrainie - powiedziała małżonka ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Ołena Zełenska w wywiadzie dla włoskiej telewizj RAI. Podkreśliła, że nieznana jest dokładna liczba deportowanych dzieci. - Rosną, stają się dorosłe, mogą nawet zostać powołane do wojska i wysłane do walki na Ukrainę, mamy już takie relacje - oświadczyła Zełenska.

> Parlament Europejski odmówił udzielenia absolutorium Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej. Na wniosek belgijskiego europosła Guya Verhofstadta podjęcie tej decyzji ma być zawieszone do czasu przekazania Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. - My, Europejczycy zapraszamy ich, by wstąpili do Unii Europejskiej, ale nie jesteśmy w stanie tego zrealizować - mówił Belg.

> Jedyną i najszybszą drogą do przyjęcia pomocy dla Ukrainy jest przyjęcie ustawy przegłosowanej już przez Senat - powiedział lider demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries, odpowiadając na pytanie PAP. Odrzucił możliwość przyjęcia alternatywnego pakietu dla Ukrainy zgłaszanego przez Republikanów.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył na Litwę, aby wziąć udział w szczycie Inicjatywy Trójmorza. "Najważniejszą rzeczą jest teraz zrobienie wszystkiego, aby wzmocnić naszą obronę powietrzną" - przekazał ukraiński przywódca.

> Premier Słowacji Robert Fico powiedział w Michalovcach na wschodzie kraju, że rosyjska agresja 2022 roku była naruszeniem prawa międzynarodowego, a on opowiada się za integralnością terytorialną Ukrainy.

Autorka/Autor:asty/kab

Źródło: PAP