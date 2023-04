Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Środa jest 413. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Sztab Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy w ostatniej chwili podejmie decyzję o rozpoczęciu planowanej kontrofensywy - powiedział szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow w niemieckiej telewizji ARD. - Jeśli ktoś myśli, że mamy tylko jedną opcję, to nie jest to prawda. Nawet trzy opcje to mało - wyjaśnił Daniłow. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z i wokół Ukrainy.

> Miasto Bachmut w obwodzie donieckim wzięło na siebie ciężar rosyjskich ataków na wschodzie, opuszczenie miasta oznaczałoby wpuszczenie wroga w głąb kraju - powiedziała w ukraińskiej telewizji wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Dodała, że Rosjanie nie ustają w próbach całkowitego przejęcia kontroli nad miastem, a ponieważ siły zbrojne Ukrainy zlikwidowały już dużą liczbę najemników z grupy Wagnera, Rosjanie zaczęli tworzyć nowe jednostki desantowe i szturmowe.

> W różnych częściach Rosji oraz na kontrolowanych przez rosyjskie wojsko obszarach Ukrainy znajdowane są cmentarze, na których w ostatnim czasie masowo chowano ludzi - pisze rosyjska redakcja BBC. Według stacji mogą tam spoczywać rosyjscy najemnicy z Grupy Wagnera, polegli w walkach w Ukrainie.

> Sztab Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy w ostatniej chwili podejmie decyzję o rozpoczęciu planowanej kontrofensywy - powiedział szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow w niemieckiej telewizji ARD. - Jeśli ktoś myśli, że mamy tylko jedną opcję, to nie jest to prawda. Nawet trzy opcje to mało - wyjaśnił Daniłow.

> Premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział amerykańskiemu dziennikowi "The Hill", że zakrojona na szeroką skalę kontrofensywa sił ukraińskich przeciwko rosyjskim wojskom może rozpocząć się już latem.

> Ukraina może zafundować rosyjskiej Flocie Czarnomorskiej wybuchową niespodziankę - powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Dodał, że Ukraina "czeka na właściwy moment", by zadać cios.

> Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. "USA pozostają wiarygodnym partnerem Ukrainy, skoncentrowanym na przybliżaniu naszego zwycięstwa i zagwarantowaniu sprawiedliwego pokoju" - napisał w mediach społecznościowych.

> Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak oświadczył na Twitterze, że Ukraina potrzebuje więcej broni dalekiego zasięgu, "a mniej rozważań na temat wycieku ściśle tajnych amerykańskich dokumentów".

> Ryzyko wycieku danych dotyczących planów bojowych na Ukrainie jest obecnie minimalne - powiedziała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, odnosząc się do wycieku tajnych dokumentów z Pentagonu. - Jeśli chodzi o przeciek, to musimy zrozumieć, że jeśli planowane są operacje wojskowe na Ukrainie, to bardzo wąskie grono ludzi wie o nich, na palcach jednej ręki można ich policzyć. Ryzyko wycieku jest zatem minimalne - powiedziała Malar.

