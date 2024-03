> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił sugestie papieża Franciszka dotyczące rozpoczęcia rozmów pokojowych z Rosją , odnosząc się do jego kontrowersyjnej wypowiedzi jako "wirtualnej mediacji". Kościół to ludzie wspierający nas modlitwą - powiedział w niedzielnym oświadczeniu. "Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych. Słowo: negocjować jest odważne" - powiedział Franciszek w sobotę wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji.

> Postawa papieża Franciszka, który "pada na kolana przed Władimirem Putinem", wzywa Ukrainę do wywieszenia białej flagi oraz kapitulacji, jest wielką hipokryzją - ocenił w niedzielę portal niemieckiego dziennika "Bild". "Zwycięzcą byłby tylko agresor Putin! Nakarmić go Ukrainą, żeby potem mógł zaatakować kolejne kraje? To nie jest wezwanie do pokoju, ale raczej zachęta do dalszej przemocy" - stwierdził "Bild", podkreślając, że oburzająca wypowiedź padła "z ust następcy polskiego papieża Jana Pawła II, którego dziełem życia jest położenie kresu dyktaturze komunistycznej w Europie".