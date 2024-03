740 dni temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Ratownicy w Odessie spod gruzów wydobyli ciała matki i trzymiesięcznego dziecka. Liczba ofiar śmiertelnych sobotniego ataku Rosji wzrosła do siedmiu. Rzecznik prasowy Komisji Europejskiej Peter Stano określił ten atak "zbrodnią wojenną". Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że "jest to terroryzm, którego celem jest wyłącznie zniszczenie życia, wyłącznie zastraszenie ludzi". Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z i wokół Ukrainy.

> Ratownicy w Odessie wydobyli spod gruzów ciała matki i trzymiesięcznego dziecka. Liczba ofiar śmiertelnych sobotniego ataku Rosji wzrosła do siedmiu - poinformował na Telegramie minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko. Rannych zostało co najmniej osiem osób.

Na tle ataku prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do partnerów o więcej systemów obrony przeciwlotniczej. "Musimy wzmacniać ukraińską tarczę powietrzną, by zwiększyć obronę naszych ludzi przed rosyjskim terrorem. Więcej systemów obrony przeciwlotniczej, więcej rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej to to, co ratuje życia" - napisał w Telegramie.