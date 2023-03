Nagranie z rozstrzelaniem ukraińskiego jeńca. Szef dyplomacji apeluje do Międzynarodowego Trybunału Karnego

W poniedziałek w internecie pojawiło się nagranie, na którym widać mężczyznę (jego twarz jest zamazana), który najprawdopodobniej trafił do rosyjskiej niewoli. Gdy wypowiada słowa "chwała Ukrainie", niewidoczny w kadrze człowiek rozstrzeliwuje go z karabinu maszynowego. Nie wiadomo, gdzie i kiedy powstało to nagranie.

Śledztwo w sprawie rozstrzelania ukraińskiego jeńca

Zełenski: znajdziemy jego morderców

Do sprawy odniósł się też szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, zapewniając, że "za każdą zbrodnię przyjdzie zapłata". "Rosjanie hołdują zbrodniom wojennym. A wybiela je propaganda i mity o 'nazistach'. Zabójstwo człowieka, który trafił do niewoli, to jeszcze jeden przykład (zbrodni wojennych). Jest to także przykład ich narodowej nikczemności i słabości" - napisał w Telegramie szef gabinetu prezydenta Ukrainy. Jermak zapewnił, że "za każdą zbrodnię przyjdzie zapłata".