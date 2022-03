Doradca prezydenta Ukrainy o rozmowach Putin-Zełenski: do ich zorganizowania potrzebny jest czas

Do organizacji spotkania prezydentów Ukrainy i Rosji, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, "potrzebny jest czas" - poinformował doradca prezydenta Ukrainy i negocjator Mychajło Podolak w niedzielę. Dodał, że najpierw trzeba opracować pakiet porozumień.

- Przy pomocy naszych partnerów, którzy chcą pełnić misję pośredników, są to między innymi Izrael i Turcja, poszukujemy miejsca, w którym pożądane byłoby przeprowadzenie rozmów z punktu widzenia gwarancji bezpieczeństwa - powiedział doradca prezydenta Ukrainy i negocjator Mychajło Podolak w niedzielę, komentując plany rozmów prezydentów Ukrainy i Rosji, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Podolak mówił też o pracach nad pakietem porozumień uwzględniającym stanowisko strony ukraińskiej i zaznaczył, że "dopiero wtedy, gdy wszystko to będzie opracowane i wstępnie uzgodnione, mogą spotkać się prezydenci".

Podolak: strona ukraińska będzie się starała, by odbyło się to jak najszybciej

- Myślę, że tak się stanie i że droga do tego nie jest tak długa - ocenił. Zastrzegł jednak, że "potrzebny jest czas", i zapewnił, że strona ukraińska "będzie się starała, by odbyło się to jak najszybciej".