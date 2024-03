Nakaz aresztowania dwóch rosyjskich dowódców. Zełenski: sprawiedliwość jest nieunikniona

MTK wydał nakaz aresztowania rosyjskich dowódców

Nakaz aresztowania za Putinem

Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin i Lwowa-Biełowa są odpowiedzialni za zbrodnie polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. MTK z siedzibą w Hadze w Holandii jest trybunałem międzynarodowym powołanym do sądzenia osób fizycznych. Ma uprawnienia do rozpoznawania oskarżeń o zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości.