MSZ Ukrainy odpowiada na słowa Viktora Orbana: szef węgierskiego rządu zdjął z Rosji odpowiedzialność

W rozmowie z agencją Bloomberg w czasie forum ekonomicznego w Katarze premier Węgier Viktor Orban zapewnił, że sercem jest z Ukraińcami, jednak "nie ma szans, żeby wygrać tę wojnę". W rozmowie z redaktorem naczelnym agencji Johnem Micklethwaitem szef węgierskiego rządu zaznaczył, że to " Rosja napadła na Ukrainę , jednak pytaniem nie jest to, kto napadł na kogo", ale to, że na wojnie ginie coraz więcej ludzi.

Podkreślił jednocześnie, że wbrew stronnikom kapitulacji bez oporu Ukraińcy "będą kontynuować walkę do pełnego wyzwolenia swoich terytoriów spod okupacji rosyjskiej". "To jest jedyna droga do odbudowania pokoju na Ukrainie, ale także do zagwarantowania bezpieczeństwa całej Europy" - napisał Nikołenko.