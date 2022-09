MSZ Ukrainy pozbawił ambasadora Iranu akredytacji. Odpowiedź na dostarczanie broni dla Rosji

czytaj dalej

Rzeczniczka Białego Domu ogłosiła, że jeśli Rosja posunie się dalej w anektowaniu Ukrainy, to USA i ich sojusznicy są przygotowani do nałożenia kolejnych ograniczeń ekonomicznych na Moskwę. Prezydent USA Joe Biden ocenił, że rozpoczęte referenda w czterech okupowanych rejonach Ukrainy to "oszustwo".