"Co dalej, ruscy?". Resort obrony w Kijowie: upadł drugi rosyjski symbol na ukraińskim Krymie

Most łączący Krym z lądem został poważnie zniszczony. "Krążownik rakietowy Moskwa i most Kerczeński - dwa owiane złą sławą symbole rosyjskiej potęgi na ukraińskim Krymie - upadły. Co dalej, ruscy?" - napisało ukraińskie ministerstwo obrony w sobotę, kilka godzin po eksplozji, która zniszczyła duży fragment przeprawy.

Na moście Krymskim doszło w sobotę nad ranem do potężnej eksplozji. Przeprawa drogowa została zniszczona na odcinku co najmniej kilkudziesięciu metrów na jednej z nitek. Duże fragmenty mostu drogowego leżą w wodach Cieśniny Kerczeńskiej. Skalę zniszczenia kolejowej przeprawy, na której wiele godzin płonęła cysterna, trudniej określić.

W mediach społeczenościowych pojawiły się nagrania mające pokazywać moment wybuchu na moście. Jak wskazywał w TVN24 gen. Mieczysław Bieniek - mogło to być uderzenie rakiety Neptun.

Moment mający pokazywać eksplozję na moście Krymskim Ukrainska Pravda/TWITTER

Przyczyny eksplozji oficjalnie nie są znane, ale wpis Ministerstwa Obrony w Kijowie i wcześniejszy komentarz Mychajło Podoljaka z administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego sugerują, że mógł być to atak dywersyjny przeprowadzony przez Ukraińców.

Krym jest od 2014 roku okupowany przez Rosjan, a most został wybudowany przez nich na polecenie Władimira Putina.

"Krążownik rakietowy Moskwa i most Kerczeński - dwa owiane złą sławą symbole rosyjskiej potęgi na ukraińskim Krymie - upadły. Co dalej, ruscy?" - napisał w sobotę rano resort obrony w Kijowie w mediach społecznościowych.

Podoljak wczesniej stwierdził: "Krym, most, początek. Wszystko, co nielegalne, musi zostać zniszczone, wszystko, co skradzione, musi zostać zwrócone Ukrainie".

Agencja Interfax Ukraina podała, powołując się na źródło w ukraińskich organach ochrony prawa, że eksplozja na moście była operacją specjalną Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). SBU tego nie skomentowała.

Na profilach SBU na portalach społecznościowych opublikowano jednak zdjęcia płonącego mostu i komentarz w formie przeróbki wiersza ukraińskiego wieszcza narodowego, Tarasa Szewczenki. W wierszu, w którym mowa jest o wschodzie słońca i słowiku witającym dzień śpiewem, słowa "płonące widnokręgi" zamieniono na "płonący most", a zdanie o słowiku, który "wita słońce" - słowami o słowiku "witającym na Krymie SBU". Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oświadczyła, że jest to "wspaniała okazja, by sparafrazować" wiersz Szewczenki.

Most Krymski, zbudowany w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Otwierał go osobiście w 2018 roku Władimir Putin. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym br. połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę.

Most Krymski PAP

Autor:adso

Źródło: PAP, tvn24.pl