Analiza ISW: Rosja spróbuje zmanipulować wyniki misji MAEA w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przestrzega przed próbami manipulacji Rosji podczas inspekcji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. "Rosja zaczęła stosować metody podobne do tych używanych przez Iran" - oceniają analitycy amerykańskiego think tanku w najnowszej analizie. Misja MAEA jest w drodze do elektrowni - poinformował w poniedziałek rano szef agencji.

Według ukraińskich źródeł rosyjskie siły specjalne torturują pracowników elektrowni, by zmusić ich do milczenia w sprawie łamania zasad bezpieczeństwa, gdy na miejsce przybędą inspektorzy MAEA - zaznaczono w raporcie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (The Institute for the Study of War) opublikowanym w poniedziałek rano.