Misja MAEA spędzi tydzień w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. "Rosjanie wszystko schowają"

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) jest w drodze do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformował w poniedziałek rano szef agencji. Naukowcy mają tam spędzić siedem dni. Zdaniem byłego pracownika elektrowni to za mało. - tylko jeśli delegacja pozostanie na jej terenie na dłużej, to zobaczy, co wyprawiają tam Rosjanie - ocenił.

Przed próbami manipulacji Rosji podczas inspekcji przestrzegał w poniedziałek rano Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). "Rosja zaczęła stosować metody podobne do tych używanych przez Iran" - oceniają analitycy amerykańskiego think tanku w najnowszej analizie.

Według ukraińskich źródeł rosyjskie siły specjalne torturują pracowników elektrowni, by zmusić ich do milczenia w sprawie łamania zasad bezpieczeństwa, gdy na miejsce przybędą inspektorzy MAEA - zaznaczono w raporcie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (The Institute for the Study of War) opublikowanym w poniedziałek rano.

Ukraińcy mają być zmuszani do podpisywania petycji

Ukraińskie źródła informowały również, że rosyjskie władze próbują ograniczyć obecność ukraińskich pracowników w elektrowni, a okupacyjne władze Enerhodaru zmuszają mieszkańców do podpisywania petycji o zaprzestanie "ukraińskich ostrzałów", którą zamierzają pokazać inspektorom - dodaje ISW.

Dziennik "New York Times" podał w sobotę, że misja MAEA złożona z szefa agencji Rafaela Grossiego i 13 ekspertów z “głównie neutralnych krajów” ma odwiedzić Zaporoską Elektrownię Atomową i obserwować ją przez tydzień. ISW podkreśla, że wśród ekspertów nie ma przedstawicieli takich państw jak USA czy Wielka Brytania, które Rosja uważa za nieobiektywne.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa jest kontrolowana przez Rosjan (24.08.) Reuters

"Manipulacja narodowością ekspertów i ataki na 'obiektywność' inspektorów MAEA to rodzaje taktyki, które Iran od dawna stosuje, by ukryć utrudnianie przez siebie misji MAEA" - ocenia ISW.

Tydzień to za mało? "Rosjanie wszystko schowają"

Zaledwie tygodniowy pobyt przedstawicieli MAEA krytycznie ocenił były pracownik elektrowni. Mężczyzna jeszcze tydzień temu był inżynierem w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Z miasta Enerhodar, w którym znajduje się siłownia, uciekł z rodziną i około 26 sierpnia dotarł na tereny, które kontrolują władze ukraińskie.

- Jeśli delegacja MAEA ma zamiar przyjechać do elektrowni i odjechać, to nie widzę w tym żadnego sensu. Jeśli delegacja pozostanie na jej terenie na dłużej, to zobaczy, co wyprawiają tam Rosjanie i przekona się, że to nie Ukraińcy, lecz Rosjanie ostrzeliwują ten obiekt i stwarzają niebezpieczeństwo katastrofy - powiedział Polskiej Agencji Prasowej.

Rosyjskie wojsko pod Zaporoską Elektrownię Jądrową (11.03.2022) Telegram/Enerhoatom

Według jego relacji na terenie elektrowni Rosjanie trzymają sprzęt wojskowy, amunicję i żołnierzy. Jego zdaniem misja MAEA tego nie zobaczy. - Rosjanie to wszystko schowają. Dwa tygodnie temu do elektrowni przyjeżdżała rosyjska prasa. Rosjanie pokazali, że wycofują swoich żołnierzy i wywożą sprzęt, ale kiedy tylko dziennikarze odjechali, wszystko wróciło na miejsce - powiedział. Jego zdaniem misja MAEA powinna zostać na stałe w zaporoskiej elektrowni atomowej.

Eksperci już w drodze

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), Rafael Grossi ogłosił w poniedziałek na Twitterze, że misja MAEA jest już w drodze do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i przybędzie na miejsce w tym tygodniu.

Podkreślił, że konieczna jest ochrona bezpieczeństwa "największego obiektu nuklearnego w Europie", który jest okupowany przez wojska rosyjskie.

Położona na południu Ukrainy Zaporoska Elektrownia Atomowa to największy taki obiekt w Europie. Powstała w latach 1980-1986; znajduje się około 680 km na południowy wschód od Kijowa. Po rozpoczętej 24 lutego inwazji rosyjskiej na Ukrainę elektrownia została zajęta przez siły najeźdźcy w nocy z 3 na 4 marca.

Na terenie obiektu stacjonują rosyjscy wojskowi - około 500 osób - oraz pracownicy rosyjskiego koncernu Rosatom. W sierpniu rosyjskie wojska kilkakrotnie ostrzelały teren elektrowni, stwarzając ryzyko uwolnienia substancji promieniotwórczych. Moskwa każdorazowo oskarża o te incydenty Kijów.

W nocy z niedzieli na poniedziałek siły rosyjskie ponownie zaatakowały Enerhodar. Pociski spadły na dzielnice mieszkalne; rannych zostało 10 cywilów, dwie osoby w stanie ciężkim przewieziono do szpitala. Wrogi ostrzał zniszczył lub uszkodził co najmniej 20 samochodów - powiadomił na Telegramie lojalny wobec Kijowa mer Enerhodaru Dmytro Orłow.

ISW: nieskuteczne operacje ofensywne

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną w swoim raporcie opisał jeszcze aktualną sytuację na froncie. Jak czytamy, siły rosyjskie przeprowadziły nieskuteczne operacje ofensywne w pobliżu Słowiańska oraz ograniczone ataki w okolicach Bachmutu i Doniecka w obwodzie donieckim, a także ograniczony atak lądowy na północ od Charkowa. Nie pojawiły się jednak doniesienia o żadnych działaniach ofensywnych Rosjan w obwodach chersońskim i zaporoskim.

Rosyjskie władze na okupowanych terenach Ukrainy kontynuowały natomiast działania w celu dostosowania systemu nauczania na tych obszarach do "rosyjskich standardów" - dodano.

