Polska zakazuje przywozu wielu ukraińskich produktów. Minister rolnictwa Ukrainy reaguje, komunikat resortu

Solski nawiązał w ten sposób do decyzji rządu w sprawie tymczasowego zakazu importów wielu produktów z Ukrainy . Wspomniał, że spotkał się na granicy z ministrem rolnictwa Polski Roberem Telusem następnego dnia po jego mianowaniu. Rozmowa dotyczyła przepływu ukraińskiego zboża przez terytorium Polski. Solski mówił, że "w tym tygodniu została uzgodniona treść umowy dotycząca tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę do państwa trzecich, jednak zaszły pewne zmiany". - Zmiany, z powodu których jest nam przykro i (których - red.) żałujemy. Żałujemy, że dzisiaj odpowiednie organa w Polsce podjęły decyzję o czasowym wstrzymaniu importu jakichkolwiek produktów rolnych z Ukrainy - oznajmił minister.

Odpowiadając na pytanie dziennikarzy, minister stwierdził, że dla Ukrainy ważne jest również, aby "zobaczyć rozwiązanie i zrozumieć wszystkie niuanse tej motywacji (decyzji - red.)". - Rozumiemy i bierzemy pod uwagę trudną sytuację rolników w Polsce. Rozumiemy także, że ma to odzwierciedlenie w sytuacji politycznej i rozumiemy, że w tym roku (odbędą się – red.) wybory w Polsce. Musimy jednak te kwestie rozwiązać. Spodziewam się, że od poniedziałku tak też będzie, przy stole negocjacyjnym, bo to ważny, wrażliwy moment - dodał.

"Chcieliśmy wyrazić stanowisko"

Ukraiński resort: proponujemy nowe memorandum

Pytany, gdzie i w jakiej formule odbędzie się to spotkanie, odpowiedział, że jest to ustalane.

Resort Ukrainy: obecnie najtrudniejszą sytuację mają nasi rolnicy

Ukraiński resort w swoim komunikacie zapewnił, że Ukraina jest gotowa do współpracy z polską stroną w zbadaniu wszelkich nadużyć, do których mogło dojść w danej kwestii, i które doprowadziły do obecnej sytuacji. Ministerstwo oceniło, że "zjawiska kryzysowe mają skłaniać nasze państwa do jeszcze ściślejszej współpracy we wszystkich dziedzinach, by pozbyć się pierwotnej przyczyny tych problemów, czyli agresji rosyjskiej".