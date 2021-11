Minister obrony Ukrainy: Rosja zareaguje tylko wtedy, gdy wojna okaże się zbyt kosztowna i nieopłacalna

Ukraiński minister obrony: oczekujemy realnego wsparcia

Kijów oczekuje większej solidarności

Pytany przez rozgłośnię Voice of America o to, na ile Europa, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania są solidarne w swoim wsparciu na rzecz Ukrainy i ewentualnej gotowości, by stanąć w jej obronie, Reznikow odpowiedział. - Chciałbym dostrzec więcej tej solidarności, więcej determinacji. Kto dobrze rozumie wszystkie zagrożenia? Kraje bałtyckie i Polska. To są nasi najbliżsi przyjaciele. W swoim czasie kraje te również były okupowane przez Związek Sowiecki.