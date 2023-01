"Ukraińcy mają dwa miesiące". Łotewska minister obrony o kontrofensywie i zachodnim wsparciu

Kolejne dwa miesiące to decydujący czas, jaki Ukraińcy mogą wykorzystać na postępy na froncie - oceniła w poniedziałek minister obrony Łotwy Inara Murniece. Wskazywała, że z tego powodu dostawy wojskowe dla ukraińskich sił zbrojnych z Zachodu są "kluczowe".

- Zarówno w czasie rozmowy z ministrem Reznikowem, jak i na spotkaniu w Ramstein ogólna ocena sytuacji była taka, że Ukraińcy mają dwa miesiące - jest to decydujący czas, jaki mogą wykorzystać na postępy na froncie, co oznacza, że dostawy wojskowe dla ukraińskich sił zbrojnych są obecnie kluczowe - powiedziała minister obrony Łotwy , cytowana przez agencję Leta.

"Pokój na świecie jest kruchy". Minister o bezpieczeństwie Łotwy

Murniece mówiła także, że wedle ekspertów wojskowych w ciągu następnych pięciu lat Rosja może być w stanie odbudować swoje wojska i, choć obecnie nie zagraża Łotwie bezpośrednio, to Ryga musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby "w decydującym momencie, jeśli taki nadejdzie, Łotwa była całkowicie przygotowana do odparcia możliwej agresji militarnej". - Pokój na świecie jest kruchy, a sytuacja może się zmienić - oceniła.