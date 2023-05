Apel do mieszkańców Baszkirii. "Kilka pokoleń zapłaci za chciwość moskiewskich szaleńców"

Aspiracje Baszkirów, aby samodzielnie stanowić o losach ojczyzny i pracować na rzecz własnego narodu są dla nas całkowicie zrozumiałe – podkreślił ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. W odezwie do mieszkańców Baszkirii zwrócił uwagę, że walczyć o to muszą jednak nie w Ukrainie, lecz przeciwko Kremlowi.

"W okresie służby w wojsku jednym z moich najlepszych kolegów był Baszkir. Niedawno przeglądałem statystyki strat rosyjskich sił okupacyjnych na Ukrainie. Skłoniło mnie to do napisania tego tekstu - swego rodzaju apelu do mojego towarzysza broni i całego narodu baszkirskiego" - podkreślił ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w artykule opublikowanym przez agencję Interfax-Ukraina.