Pocisk spada na dziedziniec szpitala dziecięcego, tuż obok karetki. Nagranie z Mikołajowa 

Szef obwodu mikołajowskiego Witalij Kim udostępnił we wtorek nagranie z kamer monitoringu. Pokazuje dziedziniec szpitala dziecięcego, gdzie eksplodował rosyjski pocisk. Wtorek jest 41. dniem ataku Rosji na Ukrainie. Położony na południu kraju Mikołajów jest bombardowany od początku inwazji zbrojnej.

Również we wtorek szef obwodu mikołajowskiego zaapelował do mieszkańców, by nie wierzyli w pojawiające się fałszywe informacje, że "Mikołajów zostanie zdobyty w ciągu trzech najbliższych dni".