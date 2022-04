Kwiaty na śladach krwi. Reporter CNN w miejscu ataku w Mikołajowie

23 punkty uderzenia w promieniu 100 metrów

Reporter CNN, który przyjechał do Mikołajowa, rozmawiał między innymi z Mariną, którą poraniły odłamki szkła. Jej córka również została ranna i trafiła do szpitala dziecięcego. - Wpadłyśmy między dwie bomby. To cud, że nadal żyjemy. To było przerażające - powiedziała kobieta.