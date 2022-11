Rażone prądem, aresztowane za słuchanie ukraińskiej muzyki. Mieszkanki Chersonia opowiadają o rosyjskiej okupacji

Były rażone prądem za przekazywanie siłom ukraińskim pozycji wroga i trafiały do aresztu za słuchanie ukraińskiej muzyki. Mieszkanki Chersonia wyznały, co przeżyły w czasie okupacji rosyjskiej i w jaki sposób się jej przeciwstawiały.

Wysoka dziewczyna o długich, rudych włosach radośnie macha ukraińską flagą w kierunku przejeżdżających samochodów armii Ukrainy na placu w centrum miasta. - Tak się cieszę się, że nasi przyszli, że wróciła wolna Ukraina! W końcu mogę chodzić ubrana, jak chcę, słuchać tego, co chcę i mówić to, co chcę. Przy Rosjanach nie mogliśmy tego robić. Nie można było nic – wyznaje z uśmiechem na ustach, co odnotował reporter PAP.