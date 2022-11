Kijów pogrążony w ciemnościach, mieszkanki nie tracą ducha. "Bez prądu żyć się da. Ciężko, ale się da"

- Kupiłam do domu różnego rodzaju iluminacje świąteczne, bateryjki, zgrzewkę wody pitnej, chrupki, parę pasztetów i ryż. Kupować nic więcej nie zamierzam, ponieważ taka postawa może skomplikować życie innym potrzebującym, a u mnie to się może najzwyczajniej zepsuć - wyjaśnia Karina, jedna z rozmówczyń reporterów PAP.

Poczucie humoru pomaga przetrwać trudny czas

18-letnia Iwanna, publikująca na TikToku filmiki o zabawnych sytuacjach z życia mieszkańców Kijowa, mówi, że poczucie humoru pomaga jej przetrwać mroczny czas. - Nagrywam filmiki, których głównym przekazem jest przesłanie, że Kijów nie zamierza się poddawać. Bardzo mnie cieszy, że nie jestem w tym sama - bardzo się wzruszyłam ostatnio, oglądając wideo, na którym widać emocje Kijowian po tym, jak po dwóch dniach przerwy podłączyli w ich mieszkaniach prąd - ludzie otwierali okna i wykrzykiwali: "Hurra!", "Sława ZSU (Siłom Zbrojnym Ukrainy - red.)!", "Sława Ukrainie!", "Niech żyje Niepodległa Ukraina!". To wszystko pokazuje, że takich osób jak ja jest wiele, i to pomaga wytrwać w tej walce - mówi dziewczyna.

Hałyna kupiła jedzenie, przygotowała trwałe potrawy

57-letnia Hałyna do kolejnego ewentualnego ataku przygotowała się starannie: kupiła jedzenie, przygotowała potrawy, które długo się nie zepsują, nalała do garnków i wiader zapas wody, ściągnęła z antresoli dodatkowe kołdry. - Ciągle nasłuchuję, czy nie rozbrzmiewa alarm przeciwlotniczy, którego dźwięk czasem mi się nawet śni - przyznaje. Hałyna odwiedziła też najbliższą ogrzewalnię, by wiedzieć, na co może tam liczyć, i umówiła się z przyjaciółmi, którzy pod Kijowem mają dom jednorodzinny, że w ciężkiej sytuacji będzie mogła liczyć na ich gościnność.