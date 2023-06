Przyniósł wyrzuconą na plażę minę, pomylił ją z butlą gazową

Ukraińska armia ostrzega przed minami

We wtorek w nocy armia rosyjska wysadziła tamę elektrowni wodnej w Kachowce, co spowodowało katastrofę ekologiczną na dużą skalę. Woda zmyła również pola minowe, które Rosjanie wcześniej zainstalowali na lewym brzegu Dniepru. Jak donosi agencja informacyjna Unian, masa takich urządzeń wybuchowych jest przenoszona przez wodę, również do brzegów obwodu odeskiego.