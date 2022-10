Mer Lwowa: Putin osiągnął przeciwny rezultat. Jesteśmy wku****** i będziemy walczyć mocniej

Wszyscy wiedzą, że we Lwowie nie ma obiektów militarnych, tylko osoby cywilne i dużo uchodźców. Oni atakują, bo chcą, żeby ludzie byli zdenerwowani - mówił w "Faktach po Faktach" mer Lwowa Andrij Sadowy, odnosząc się do ostatnich ataków Rosjan na ukraińskie miasta. Jak dodał, Putin osiągnął przeciwny rezultat. - Jesteśmy wku****** i będziemy walczyć mocniej i mocniej - mówił. Politolog profesor Katarzyna Pisarska wymieniła z kolei trzy cele, którymi kierował się Kreml, ostrzeliwując ukraińskie miasta.

Po atakach rakietowych na ukraińskie miasta, do których dochodziło na początku tygodnia, obecnie - jak mówił w "Faktach po Faktach" mer Lwowa Andrij Sadowy - w jego mieście sytuacja jest spokojna. - Jesteśmy przyzwyczajeni do wojny. Wszyscy pracują, robią swoją robotę. Woda jest, gaz jest, transport pracuje - powiedział.

- Wszyscy wiedzą, że we Lwowie nie ma obiektów militarnych, tylko osoby cywilne i dużo uchodźców. Oni atakują, bo chcą, żeby ludzie byli zdenerwowani. On [ Władimir Putin - przyp. red.] otrzymuje przeciwny rezultat. Jesteśmy wku****** i będziemy walczyć mocniej i mocniej - zaznaczył mer Lwowa.

- Rozumiem, że ataki będą teraz systematycznie, bo oni chcą destabilizacji. Szczerze mówiąc, więcej ludzi przyjechało w ostatnich dniach z zagranicy, nikt nie wyjeżdża, wszyscy w domu. To samo w Kijowie - dodał Sadowy. - Pamiętam pierwsze dni wojny, to wszyscy uciekali. Teraz ludzie ze spokojem na to reagują. Jest w środku jakaś bardzo mocna twardość. To są po prostu Ukraińcy, ludzie niezłomni - stwierdził.

"Putin musi pokazać sprawczość nie tylko swojemu narodowi"

"Z nami Bóg i z nami prawda. I taka jest nasza siła"

- Putin położył wszystko, dla niego nie ma wyboru. Dla mnie też nie ma wyboru. To jest moja wojna - dodał. - Chcę, żeby moje dzieci żyły z normalnym państwie. Każdy ojciec tego chce. On nie może zrozumieć, że nasza armia to nie 400 tysięcy. Nasza armia to 40 milionów osób. On nie ma 40 milionów rakiet, żeby zabić każdego Ukraińca - powiedział Andrij Sadowy.