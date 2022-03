Mer Lwowa Andrij Sadowy o trzech rzeczach, których potrzebuje miasto

Mer Lwowa o trzech rzeczach, których potrzebuje miasto

Powiedział, że "pierwsza rzecz to jest jedzenie", bo - jak argumentował - ludzie codziennie muszą mieć coś do jedzenia. Wskazywał również na wysokie koszty i potrzebę pieniędzy.

Ocenił, że "organizacje międzynarodowe nie tak szybko przyjeżdżają" z pomocą Ukraińcom. - One obserwują, bo nikt nie był gotów do tej wojny. To wszystko dzisiaj na naszych plecach - dodał.

Sadowy: możemy wydalić tego agresora z Ukrainy, ale za mało mamy broni

Sadowy opowiadał także o determinacji wśród swoich rodaków do obrony kraju. Przekazał, że w ostatnim czasie około "100 tysięcy ukraińskich mężczyzn z powrotem przyjechało do Ukrainy", a ludzie zapisują się do militarnych formacji, by "bronić państwa".