Witalij Kliczko: przygotowujemy się na ewentualny atak z terytorium Białorusi, jesteśmy silniejsi niż przed inwazją

Mer Kijowa Witalij Kliczko w rozmowie z Arturem Molędą z TVN24 powiedział, że jego kraj obawia się ponownego ataku Rosji na Kijów od strony Białorusi. Zastrzegł jednak, że ukraińskie wojska się do tego ataku przygotowują i są silniejsze niż przed otwartą wojną trwającą od lutego.

– Nie odnoszą sukcesów na froncie. To się źle skończy dla dyktatury w Rosji i na Białorusi. Obiecywali, że zdobędą nasze terytoria w ciągu tygodnia, a wojna trwa już od blisko roku – podkreślił, mówiąc o okupantach i o sytuacji na wschodzie i południu kraju, gdzie od lata udało się Ukraińcom odbił sporo ziem.

Kliczko: mamy około 20 procent deficytu energii

Zapytany o dostępność do prądu i wody w Kijowie przyznał, że sytuacja w stolicy kraju jest trudna. – Mamy około 20 procent deficytu energii. To powoduje, że nie każda rodzina ma dostęp do elektryczności. Musimy wyłączać prąd w niektórych dzielnicach, a na dworze jest zimno – powiedział.