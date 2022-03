Mer Kijowa Witalij Kliczko: jeśli ktoś w UE myśli, że ta wojna nie będzie go dotykać, myli się całkowicie

Cała Ukraina jest niszczona. W Kijowie mamy kilka budynków, które zostały zniszczone. Tysiące ludzi nie ma dachu nad głową - mówił w TVN24 mer Kijowa Witalij Kliczko. Wskazywał, że wojna spowodowana atakiem Rosji na Ukrainę "to wojna przeciwko wartościom, na których zbudowana jest Unia Europejska".

Mer Kijowa Witalij Kliczko w rozmowie z Michałem Sznajderem, na antenie TVN24, opisywał sytuację w Ukrainie oraz w jego mieście.

- Cała Ukraina jest niszczona. W Kijowie mamy kilka budynków, które zostały zniszczone. Tysiące ludzi nie ma dachu nad głową - powiedział. Przekazał też, że ukraińskiej stolicy zginęło do tej pory 200 osób, w tym sześcioro dzieci.

Mer Kijowa Witalij Kliczko o sytuacji w mieście TVN24

Kliczko: jeśli ktoś w UE myśli, że ta wojna nie będzie go dotykać osobiście, myli się całkowicie

Mer podziękował też Polakom za wsparcie dla Ukrainy. - Jest to dla nas ważne - podkreślił

Zaapelował również do innych państw: - Proszę, zatrzymajcie wszystkie relacje handlowe z Rosją. (...) Każdego dolara, każde euro, wszystko co, co dostają z Unii Europejskiej, inwestują nie w gospodarkę, nie w ludność. Inwestują to w wojsko i dlatego mamy te straszne obrazki z Ukrainy.

- Jeśli ktoś w Unii Europejskiej myśli, że ta wojna nie będzie go dotykać osobiście, myli się całkowicie. Ta wojna dotknie każdego w krajach europejskich - mówił Kliczko. - Ta wojna nie jest przeciwko Ukrainie, nie jest tylko przeciwko obywatelom naszego miasta, to jest wojna przeciwko zasadom. Jest to wojna przeciwko wartościom, na których zbudowana jest Unia Europejska - wskazywał.

Podkreślił, że Ukraińcy walczą "o przyszłość naszych dzieci, o przyszłość naszego kraju".

Mer Kijowa: nigdy nie zapomnimy naszych przyjaciół i nigdy nie zapomnimy wrogów

Kliczko ocenił też, że "w wojnie to nie broń odgrywa najważniejsze znaczenie". - To duch, wola zwycięstwa - powiedział gość TVN24.

- Wygramy tę wojnę, ponieważ bronimy naszego domu, bronimy przyszłości naszych dzieci. To olbrzymia motywacja. Nie mamy nic do stracenia. Nie możemy stracić naszej ojczyzny. Nigdy nie padniemy na kolana, Rosja nigdy nie wejdzie do stolicy Ukrainy. To wam obiecuję - mówił dalej mer Kijowa.

Wskazywał, że ważna jest pomoc da Ukrainy. - Wszyscy razem możemy wygrać, każdy może pomóc. Każda pomoc jest nam potrzebna. Pomóżcie nam bronić naszego kraju - apelował na antenie TVN24.

Mer ukraińskiej stolicy podkreślał też, że "jedność to klucz do wolności". - Wkrótce wolność do Kijowa powróci i odbudujemy nasze miasto. Ale nigdy nie zapomnimy naszych przyjaciół i nigdy nie zapomnimy wrogów - tych, którzy zabijali nasze kobiety i dzieci. Oni muszą zapłacić za te nieludzkie czyny - powiedział Kliczko.

Autor:akr/ tam

Źródło: TVN24