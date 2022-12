Brama wiodąca na Krym. "New York Times" o kolejnym kroku Ukraińców

Ataki na centra dowodzenia

W poniedziałek uszkodzono strategicznie ważny most łączący Melitopol z pobliską miejscowością Kostiantyniwka. Przeprawa była wykorzystywana przez wroga do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego - poinformował lojalny wobec władz w Kijowie mer Melitopola Iwan Fedorow.

Ukraińskie ataki są wymierzone w rosyjskie centra dowodzenia wroga w Melitopolu, składy amunicji i trasy dostaw dla rosyjskich wojsk. Nie jest do końca jasne, czy jest to przygotowanie do ofensywy, czy też zwodzenie Rosjan przed atakiem na inny kierunek. "Ale analitycy wojskowi opisują je, jako ataki poważne. (...) Odzyskanie kontroli nad Melitopolem pomogłoby ukraińskim siłom nie tylko odbić cały region Zaporoża, ale też resztę sąsiedniego Chersonia. A to mogłoby nawet potencjalnie umożliwić im wyparcie rosyjskich sił z powrotem na Krym" - pisze dziennik.