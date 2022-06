Ukraińskie zabytki "namierzane i wywożone przez wyspecjalizowany gang"

Ukraińskie zabytki są namierzane i wywożone z kraju do Rosji przez wyspecjalizowany gang - uważają międzynarodowi specjaliści, którzy zauważyli specyficzny wzór działania w przypadku kradzieży wartościowych eksponatów na Ukrainie. Ich ustalenia opisuje dziennik "The Guardian".

"Istnieje obecnie bardzo mocny materiał dowodowy na to, że (kradzież zabytków) to celowe rosyjskie działanie, a konkretne obrazy i ozdoby są wywożone do Rosji" - powiedział Brian Daniels, antropolog współpracujący z grupą archeologów, historyków i specjalistów zajmujących się obrazowaniem cyfrowym.