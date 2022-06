Media: premier Włoch Mario Draghi, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkają się z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie

Premier Włoch Mario Draghi, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz są w drodze do Kijowa - podała w środę wieczorem włoska agencja informacyjna Adnkronos. Ich podróż do stolicy Ukrainy prowadziła przez Rzeszów - poinformowała "La Stampa". W czwartek przywódcy mają spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Włoska agencja informacyjna Adnkronos poinformowała w środę, że Premier Włoch Mario Draghi , prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz są w drodze do Kijowa. Podróż, która nie została ogłoszona ze względów bezpieczeństwa, ma miejsce na dzień przed wydaniem przez Komisję Europejską rekomendacji w sprawie statusu Ukrainy jako kandydata do UE - komentuje agencja Reutera.

Samoloty rządowe z trzech krajów wylądowały w środę w Rzeszowie, skąd delegacje pojechały do Medyki na granicę polsko- ukraińską. Tam trzej liderzy wsiedli do pociągu jadącego do Kijowa - podały włoskie media.