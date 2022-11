Most Antonowski zniszczony w kilku miejscach. Ukraińskie media publikują zdjęcia i nagrania

czytaj dalej

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się najmocniejszymi od ponad dwóch lat wzrostami głównych indeksów. Poprawa nastrojów wśród inwestorów to efekt publikacji niższej od oczekiwań inflacji w USA za październik, co wzbudziło nadzieje, że Fed złagodzi swoje restrykcyjne podejście do polityki monetarnej.