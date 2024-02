"Wśród odłamków nietypowy element". To może być broń, której nie ma żadna inna armia

Pierwszy operator GLSDB

Portal podał, że GLSDB pozwala niszczyć wroga w odległości do 150 kilometrów. Zasada działania jest następująca - za pomocą silnika rakietowego bomba GBU-39 zostaje podniesiona na znaczną wysokość, oddziela się, otwiera skrzydła i zaczyna zmierzać do zamierzonego celu. Sama bomba GBU-39 waży zaledwie 113 kg, ale mimo to jest w stanie przebić ponad 90-centymetrowy żelbeton, a następnie eksplodować. Istnieje również tryb detonacji kontaktowej i powietrznej. Za nakierowanie na cel w podstawowej wersji GBU-39 odpowiada nawigacja inercyjna i satelitarna, deklarowana dokładność odchylenia wynosi do jednego metra - pisze Defense Express.