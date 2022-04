Matka apeluje do syna walczącego po stronie okupantów. "Błagam, złóż broń i wróć w rodzinne strony"

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie matki żołnierza, pochodzącego z obwodu wołyńskiego i walczącego w szeregach wojsk rosyjskich w obwodzie chersońskim. Kobieta zwróciła się do syna z publicznym apelem, by złożył broń.

"Mój syn wyjechał w 2012 roku do krewnych w Rosji. W 2017 roku ukończył szkołę wojskową w Omsku i rozpoczął służbę w rosyjskiej armii. Synu, wróć na Ukrainę. Przecież wiesz, jacy spokojni i pracowici ludzie zamieszkują nasz kraj. Tutaj żyje cała twoja rodzina, tutaj jest pochowany twój tata i dziadkowie, tutaj jest twój dom. Błagam, złóż broń i wróć w rodzinne strony, gdzie wszyscy na ciebie czekają" - powiedziała matka rosyjskiego żołnierza, której wypowiedź przytoczyła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Na nagraniu, opublikowanym przez służbę bezpieczeństwa, kobieta nie kryje łez. Mieszkanka Wołynia zwróciła się także do ukraińskich matek, których synowie walczą obecnie po stronie rosyjskiego najeźdźcy. "Wzywajcie ich do domu, powiedzcie im prawdę (o wojnie). Niech złożą broń i wrócą do domu. Może w ten sposób uda się ocalić im życie" - dodała kobieta.