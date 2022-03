Wizyta premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie. Europejskie media komentują

Europejskie media skomentowały wtorkową wizytę premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą w Kijowie. Włoska "La Repubblica" oceniła, że w działaniach szefów rządów "widać gotowość do rzucenia wyzwania despotyzmowi tyrana". Francuski dziennik "Le Figaro" określił wyjazd mianem "symbolicznej, ale i konkretnej wizyty". Według hiszpańskiego "El Mundo" podróż premierów to godny pochwały gest w trudnej rzeczywistości.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą we wtorek spotkali się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.

"La Repubblica": widać gotowość do rzucenia wyzwania despotyzmowi tyrana

Autor komentarza ocenił: "W wyczynie dokonanym przez premierów Polski, Czech i Słowenii widać tę samą gotowość do rzucenia wyzwania despotyzmowi tyrana, jaką wcześniej zademonstrowano sankcjami, ale przede wszystkim dostawami broni". Podróż ta jest dowodem na to, że także Europa może "zadać mocny cios temu, kto się jej stawia" - stwierdził komentator.

"W podróży trzech premierów jest cała desperacja tych, którzy patrząc na ukraińskie męczeństwo chcieliby zrobić więcej, ale zdają sobie sprawę z tego, że mają związane ręce przez decyzje Zachodu, by nie angażować się bezpośrednio w zbrojną konfrontację z Moskwą" - dodała "La Repubblica". Jak zaznaczono, "to rozdarcie jest szczególnie odczuwalne przez polski rząd".

Według gazety dla trzech przywódców to także okazja do "rewanżu" za sceptycyzm, z jakim rządy w Starej Europie słuchały ich alarmu w sprawie rosyjskiego zagrożenia".

Włoskie agencje prasowe: Polska apeluje o misję NATO na Ukrainie

Również inne włoskie agencje obszernie informują o podróży delegacji rządów trzech państw do stolicy Ukrainy. Ansa przytoczyła słowa wicepremiera Kaczyńskiego, który stwierdził, że potrzebna jest "misja pokojowa" NATO. Zarazem, jak zaznacza się, zastrzegł on, że misja ta powinna być w stanie także się obronić i dążyć do udzielenia pomocy humanitarnej, ale "będzie też osłonięta przez odpowiednie siły, siły zbrojne".