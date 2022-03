"Delegacje Polski, Słowenii i Czech wróciły bezpiecznie na teren naszego kraju"

Delegacje Polski, Czech i Słowenii dotarły bezpiecznie do Polski - potwierdził rzecznik rządu Piotr Mueller. Pociąg z Kijowa przyjechał do Przemyśla. Wczoraj szefowie rządów tych trzech krajów spotkali się w ukraińskiej stolicy z premierem Denysem Szmyhalem i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą spotkali się w Kijowie z prezydentem i premierem Ukrainy. Do stolicy Ukrainy dotarli we wtorek pociągiem. Wizyta była trzymana w tajemnicy do samego końca. Jej celem było między innymi pokazanie solidarności z narodem ukraińskim.