"To jest Andy. Andy jest ochotnikiem z Minnesoty, przyjechał dwa miesiące temu, żeby walczyć za Ukrainę"

Jestem z kolegą ze Stanów Zjednoczonych, to jest Andy. Andy jest ochotnikiem, jest z Minnesoty, przyjechał dwa miesiące temu, żeby walczyć za Ukrainę - mówił na antenie TVN24 dziennikarz i dokumentalista Mateusz Lachowski, który jest w okolicach miejscowości Barwinkowe w obwodzie charkowskim. Jak ocenił, "to jest w tej chwili wojna na wyniszczenie". - Rosjanie nie szukają celów, oni przykrywają całe kwadraty, całe połacie ziemi ostrzałem - relacjonował.

