Mateusz Lachowski: siedzieliśmy w okopie, rozmawialiśmy, potem spadła artyleria i nie ma człowieka

Dziennikarz i dokumentalista Mateusz Lachowski w niedzielnej relacji w TVN24 z pobliża linii frontu na Ukrainie opowiadał, jak jeszcze wczoraj żartował razem z ukraińskim żołnierzem w okopach u zbiegu obwodu donieckiego i zaporoskiego. - Rozmawialiśmy, potem spadła artyleria i nie ma człowieka. Tak to tutaj wygląda - opisał. W trakcie jego relacji słychać było odgłosy wybuchów. - Tutaj cały czas spadają rakiety. To jest coś strasznego - mówił Lachowski.

- Jeden nie żyje, drugi jest ranny. Wczoraj śmialiśmy się z tym chłopakiem, on był zawodowym żołnierzem ukraińskim. Siedzieliśmy w okopie, rozmawialiśmy, potem spadła artyleria i nie ma człowieka. Tak to tutaj wygląda, tak wygląda wojna - przyznał.

Lachowski wymieniał, że dużym problemem dla ludzi, z którymi rozmawiał, jest to, co rosyjskie wojska robią z cywilami. - Wiele razy słyszałem, że wojna jest dla mężczyzn i to nic fajnego, jak giną żołnierze, jak giną mężczyźni. Ale jedno to, jak giną żołnierze, a drugie jest, jak giną kobiety i dzieci - mówił.