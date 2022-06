Ukraińska marynarka: rosyjskie okręty zostały odrzucone na odległość ponad 100 kilometrów

"Utrzymuje się zagrożenie atakami rakietowymi z kierunku morskiego" - przekazała marynarka wojenna. Choć ostrzały pociskami manewrującymi Kalibr są teraz mniej intensywne, to jednak Rosja używa pocisków przeciwokrętowych do rażenia celów naziemnych. Sięganie po pociski przeznaczone do celów morskich świadczy o tym, że "Rosja wykorzystała znaczną część nowoczesnego uzbrojenia". Używa więc przestarzałych typów pocisków, których ma wystarczające zapasy - oceniła armia ukraińska.